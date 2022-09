Lavagna: i cantieri Carm aderiscono ad Assormeggi

Da Assormeggi Italia

Lavagna ha il suo porto, cuore delle attività di mare. Ristoranti, bar, palestra e ovviamente officine meccaniche, agenzie di noleggio e servizio rifornimento carburanti. Realtà altrettanto importate sono i cantieri navali e di rimessaggio.

Il porto turistico è tra i più importanti del Mediterraneo ed è in grado di accogliere 1.509 barche di dimensioni che vanno dagli 8 ai 51 metri. La gestione moderna e dinamica del porto lo rende uno dei luoghi centrali della vita turistica di Lavagna, un luogo da non perdere e da sfruttare per i numerosi servizi che offre.

L’attività cantieristica è di elevata qualità.

Tra questi troviamo la C.a.r.m., news entry in Assormeggi Italia.

» leggi tutto su www.levantenews.it