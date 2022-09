Leonardo, cresce la divisione Cyber. Longinotti (FIM Cisl): “Ora nuove assunzioni nello stabilimento genovese”

Genova.“Oggi durante la riunione tra i manager aziendali della Divisione Cyber di Leonardo e le organizzazioni sindacali riuniti per la definizione degli obbiettivi del futuro premio di risultato, sono state illustrate le attività in crescita portate avanti grazie anche al supporto dei lavoratori della sede locale”. Lo spiega in una nota Marco Longinotti della FIM Cisl Genova.

“Importanti commesse sono giunte dalla Pubblica Amministrazione e da diversi Ministeri.Finalmente i progetti legati al mondo cyber stanno attraendo anche importanti commesse estere, Unione Europea e Sudamerica le aree più coinvolte” dice ancora il sindacalista.

