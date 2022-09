L’impegno di Arcola per il Malawi, giovedì sera appuntamento a Romito Magra

Si rinnova il rapporto ultra decennale di amicizia tra Arcola e la comunità di Balaka nel Malawi, avviato grazie all’impegno del pediatra arcolano Mauro Biagioni e alla figura carismatica di Padre Mario, missionario bergamasco che in Malawi ha creato la cooperativa Andiamo. Dopo tre anni di stop a seguito della pandemia, il sacerdote torna ad Arcola, questa volta senza la band ma solo accompagnato da Coss e Gertrude, due dei ragazzi che fanno parte dell’Alleluja band, per parlare dell’impegno missionario e dei nuovi progetti per il 2024. L’appuntamento con la comunità è fissato giovedì 29 settembre alle 21 a Romito Magra, nella parrocchia dell’Immacolata Concezione, mentre la mattina avrà luogo un incontro istituzionale presso l’ufficio del sindaco, in quell’occasione al sacerdote verrà consegnata la somma raccolta con la Marcia per il Malawi – Run for Malawi, organizzata dall’amministrazione comunale con il sostegno delle associazioni del territorio.

