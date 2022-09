Politiche 2022, ecco tutti i “trombati” liguri che dovranno dire addio al Parlamento

Liguria. Vuoi perché il numero delle poltrone disponibili si è ridotto di un terzo, vuoi perché i partiti hanno premiato alcuni e punito altri, vuoi perché il voto non è andato proprio come previsto, sta di fatto che è piuttosto lunga la lista dei liguri trombati alle ultime elezioni. Ci riferiamo a quei parlamentari che speravano di proseguire la propria carriera nei palazzi romani e invece dovranno tornarsene a casa. Sempre che qualcuno non punti a riciclarsi come sottosegretario nel futuro governo Meloni, ipotesi che ovviamente vale solo per chi milita nelle fila del centrodestra.

Il trombato più eccellente (e clamoroso) è certamente il 74enne Sandro Biasotti. Già presidente della Regione dal 2000 al 2005, è stato eletto tre volte nelle liste di Forza Italia, dal 2008 al 2018 come deputato e poi come senatore. Nel corso dell’ultima legislatura ha “tradito” Berlusconi per seguire le orme politiche di Giovanni Toti, prima con Cambiamo!, poi con Coraggio Italia, poi con Italia al Centro. Candidato alla Camera in quota Noi Moderati nel collegio uninominale di Genova Levante, ritenuto il meno rischioso nel territorio del capoluogo, è stato battuto da Luca Pastorino per meno di 1.300 voti. Dopo più di vent’anni in politica, ha detto che tornerà a fare l’imprenditore.

