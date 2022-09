Recco: rete fognaria e idrica, sistemazione definitiva in piazza Nicoloso

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Si conclude il ripristino della rete fognaria e della rete idrica in piazza Nicoloso e in piazza Matteotti, attività concordata tra il Comune di Recco e Iren con l’obiettivo di risanare e potenziare il sistema idrico-fognaria nel centro cittadino. L’intervento partirà da domani 28 settembre e, salvo imprevisti, terminerà il primo di ottobre, con parziale occupazione delle piazze Nicoloso e Matteotti e di alcuni parcheggi via IV Novembre da parte dei mezzi d’opera. “I lavori di risanamento di importanti tratti di rete idrica e fognaria nel nostro territorio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – consentiranno di garantire continuità e qualità del servizio idrico, riducendo, così gli sprechi di risorsa dovuti alle perdite dalle vecchie condotte e assicurando un corretto smaltimento delle acque nere. Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin per il lavoro di pianificazione degli interventi, svolto in collaborazione con il gestore del servizio idrico”.

» leggi tutto su www.levantenews.it