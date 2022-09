Rottura acquedotto Roya, domani Golfo dianese a rischio acqua

Imperia- Golfo Dianese. Rottura all’acquedotto Roya1 e si deve procedere con un nuovo intervento di riparazione della condotta adduttrice “Roya 1”.

La rottura della condotta si è manifestata nel comune di Imperia in via Spianata Borgo Peri in corrispondenza del civico n°8.

«Considerata la notevole entità della rottura- si legge in una nota di Rivieracqua- i lavori inizieranno, in urgenza, nella giornata di mercoledì 28.09.2022 e si protrarranno sino a sera. Potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete con conseguenti cali di pressione od interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalle ore 11,00 della stessa giornata sino ad ultimazione dei lavori prevista entro le ore 22,30 salvo complicazioni».

