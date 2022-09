Un’escursione fino alla villa che fu della Contessa di Castiglione

Sabato 1° ottobre il Club Alpino Italiano, sezione della Spezia, ed il centro commerciale Le Terrazze organizzano un’escursione sul sentiero REL 228 con visita guidata della villa “La Montagna” di Virginia Oldoini Contessa di Castiglione in località Isola, oggi di proprietà della famiglia Dall’Ara, coniugando i progetti “Percorsi ad Anello” “Camminare per conoscere” e “10 anni di vita del centro commerciale Le Terrazze.

“Virginia Oldoini nasce nel 1837 in una nobile famiglia, figlia del marchese spezzino Filippo Oldoini e della marchesa Isabella Lamporecchi, si sposa a soli diciassette anni con il giovane Conte di Castiglione e con lui arriva alla corte del Re Vittorio Emanuele II di Savoia. Si fa subito notare da tutti, ma soprattutto da un suo lontano cugino, il conte Camillo Benso di Cavour che in quel periodo sta cercando un modo per convincere l’imperatore francese Napoleone III a perorare la causa dell’Italia libera.

