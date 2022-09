Valentina Leporati da Women in food a TEDx: “Orgogliosa di essere diventata un simbolo della celiachia”

“Per la prima volta la celiachia viene normalizzata anche all’interno di grandi eventi in cui si parla di cibo ma anche di emozioni e rinascita”. Così Valentina Leporati, artigiana sarzanese che, a cinque anni dall’apertura del suo panificio-pasticceria di prodotti rigorosamente senza glutine di via Torrione San Francesco, è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda la celiachia. Una malattia cronica che ha saputo trasformare in un’opportunità grazie all’impegno quotidiano nel proprio lavoro, a un attento utilizzo dei social e alla creazione di contenuti digitali. Autrice di due libri e spesso ospite di programmi radio e tv, Valentina Gluten free parteciperà a Women in Food, summit delle donne del cibo che si terrà domani e dopodomani, dopo essere stata inserita da Cook del Corriere della Sera fra i venti nomi più interessanti nel mondo del cibo al femminile. Il prossimo 1 ottobre sarà invece sul palco di “TEDx” all’Astoria di Lerici, dove in diciotto minuti – come previsto dal format – racconterà la propria esperienza.

Il tuo intervento a Lerici partirà dal tema dell’inclusione, come lo svilupperai?

“Inizierò parlando della mia storia con la celiachia, metafora di come ciò che in ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ci ha fatto sentire esclusi o soli. Il mio problema è stato questa malattia, fino a quando non ho iniziato a viverla come una caratteristica anziché come un ostacolo o un divieto. Racconterò inoltre di come sui social ho cercato di avvicinare le persone attraverso le emozioni, stimolandone l’empatia e la possibilità di riconoscersi nei miei contenuti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com