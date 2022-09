Viviani non ce la fa, gli spezzini in Parlamento saranno quattro

Raffaella Paita ce l’ha fatta, Lorenzo Viviani no. Nonostante il mancato seggio in Liguria, la renziana spezzina eletta al tempo con il Partito Democratico, rimarrà in Parlamento. Questa volta, l’ex assessore regionale, è stata eletta nel collegio proporzionale di Roma, alle spalle di Carlo Calenda, laddove il terzo polo ha superato l’11% facendo scattare un seggio. E siccome il leader di Azione entrerà in Sicilia, per la presidente uscente della commissione Trasporti della Camera, si apriranno ora le porte del Senato. A Palazzo Madama troverà, ovviamente dalla parte opposta della barricata, la collega Stefania Pucciarelli, sottosegretario di Stato nel governo Draghi, rieletta nel collegio uninominale con il 40%.

A Montecitorio eletta Maria Grazia Frijia, in quota Fratelli d’Italia che nel collegio proporzionale per la Camera era posizionata subito dietro al capolista Matteo Rosso e l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando (insieme alla segretaria regionale dem e sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio). Niente da fare invece per Lorenzo Viviani, candidato nel collegio proporzionale Veneto 2 come capolista, complice la battuta d’arresto della Lega nella regione più leghista d’Italia, il Veneto di Zaia dove, similmente a quanto accaduto nel Friuli di Massimiliano Fedriga, Giorgia Meloni ha praticamente ha abbondantemente doppiato la Lega, fatto impensabile fino a un anno fa. Viviani, che avrebbe usufruito sulla carta di un seggio blindato, è invece il primo dei non eletti visto che nel suo collegio, il capolista Alberto Stefani passa anche all’uninominale lasciando il posto ad Arianna Lazzarini, arrivata davanti allo spezzino.

