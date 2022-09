A Ceriale pulizia di torrenti, rii e canali: “Prevenzione per contrastare le forti piogge”

Sono in corso a Ceriale gli interventi di pulizia dei rii, torrenti, canali e condotte sul territorio comunale, secondo il piano di lavori stabilito con l’Ufficio Tecnico per mitigare il rischio idrogeologico e prevenire criticità in caso di massicci cumuli di pioggia.

L’amministrazione comunale ha utilizzato il contributo regionale affidando, con procedura di gara, a una ditta specializzata tutti gli interventi necessari compresa la stessa difesa del suolo secondo gli indirizzi della dotazione finanziaria: in tutto 17mila euro.

