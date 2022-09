Addio al mastello rosso per i pannolini, non è obbligatorio restituirlo

Il Comune della Spezia informa che da lunedì 3 ottobre 2022 cesserà l’utilizzo del mastello rosso per la raccolta dei presidi medico-sanitari e per i pannolini dei bimbi con età inferiore ai 36 mesi. Gli utenti potranno conferire questa tipologia di rifiuto con il contenitore del rifiuto residuo non riciclabile o con i sacchi azzurri con microchip qualora la zona lo preveda.

Da lunedì 3 ottobre 2022 pertanto il mastello rosso non dovrà più essere esposto e quelli presenti in strada non saranno svuotati. Gli utenti potranno scegliere di trattenere il contenitore per un utilizzo privato oppure riconsegnarlo ad uno dei due centri di raccolta comunali: “Stagnoni” e “Piramide”. Per chi ne avesse necessità sarà possibile ritirare un mastello aggiuntivo presso gli sportelli dedicati.

