Approvata la transazione con Enel Sole, Sarzana paga il debito e risparmia 47mila euro

Con i dieci voti della maggioranza il Consiglio Comunale di Sarzana ha approvato ieri lo schema di transizione del Comune con Enel Sole e Credemfactor, in virtù del debito di 320mila euro nei confronti del gestore e relativo ai servizi erogati dopo la scadenza della convenzione risalente al novembre 2017. Con la delibera del luglio 2019 infatti la nuova amministrazione aveva deciso di non riconoscere il debito fuori bilancio accantonando però le somme necessarie in maniera prudenziale, riconoscendo l’utilità dell’attività comunque garantita da Enel Sole nonostante l’impossibilità di prorogare il rapporto. Successivamente l’ente aveva poi provveduto ad affidare la gestione dell’illuminazione pubblica a City Green Light acquisendo anche i punti luce cittadini. Come spiegato dall’assessore al bilancio Baroni, la transazione è avvenuta con il parere favorevole dell’avvocatura civica e ha consentito all’ente di risparmiare 47 mila euro sul totale. Al voto non hanno partecipato Pd e In Azione per Sarzana che con i loro consiglieri hanno aspramente criticato – seppur da punti di vista differenti – l’operato della giunta nella gestione della vicenda. “La nuova illuminazione – ha detto Casini – ci costa 5,7 milioni per nove anni eppure nel viale della stazione come in piazza Luni la luce è bassissima e i commercianti sono costretti a provvedere da soli”. “Nel 2019 – ha proseguito Castagna – non avete riconosciuto questo debito solo per avere dei titoloni sui giornali ma siete incorenti, avete fatto maturare anche altre fatture e ora dobbiamo pagare 3.000 euro di spese legali”. “È sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto invece Mione – come l’illuminazione in città sia scarsa. Non trovo una base etica che giustifichi il vostro modo di agire perché se si è arrivati alla transizione significa che qualcosa non ha funzionato. Se uno ha lavorato deve essere pagato il giusto”. Si è invece astenuta Giorgi che ha rimarcato come “Sia stata fatta lavorare una ditta con il contratto scaduto, se non avesse avuto le spalle larghe con un credito di 190mila euro avrebbe anche potuto fallire. Avete tolto 50mila euro a un soggetto che ha fatto il suo lavoro. È mancata la programmazione sia prima che dopo”. La positiva conclusione della pratica è stata invece evidenziata dai consiglieri di maggioranza, con Rampi – fra gli altri – che ha sottolineato come il Comune abbia saggiamente accantonato le somme vista l’impossibilità di pagare il gestore in base al contratto, mentre Maggiari ha stigmatizzato la “cattiva programmazione dell’amministrazione precedente che doveva avviare la procedura nei tempi giusti”.

(immagine di archivio)

