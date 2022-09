Bassano amara per Gamma Innovation

Gamma Innovation Sarzana lascia l’intera posta al Bassano che batte i rossoneri al “PalaUbroker’’ 2 a 1. Una sconfitta immeritata ma i veneti hanno avuto il pregio di capitalizzare le due amnesie difensive rossonere dei primi minuti, cosa che i sarzanesi non hanno saputo fare nel proseguo della gara: il sunto della battuta d’arresto del quintetto di Paolo De Rinaldis, dopo due successi consecutivi, sta probabilmente in questo. Due svarioni in difesa regalano a Cancela e Pozzato le reti che dopo 3 minuti portano il parziale sul 2 a 0 a favore dei padroni di casa. Il gol rossonero arriva alla fine del primo tempo con De Rinaldis. Nella ripresa Gamma Innovation mette il turbo ma non basta per raggiungere il pareggio. Veludo para due tiri diretti agli argentini Facundo Ortiz e Jeronimo Garcia e salva un paio di conclusioni in inferiorità numerica nel concitato finale con Sarzana con un uomo in più di movimento. (Nella foto Jeronimo Garcia si fa stregare da Veludo nella conclusione del tiro diretto).



UBROKER H.BASSANO 1954 – GAMMA INNOVATION H.SARZANA = 2-1 (2-1, 0-0)

UBROKER H.BASSANO 1954: Veludo, Amato (C), Pozzato, Scuccato, Cancela – Muglia, Baggio, Sgaria, Geremia, Bertuzzo – Allenatore: Miguel Viterbo

GAMMA INNOVATION H.SARZANA: Corona, Borsi (C), Festa, Garcia J, Ortiz – De Rinaldis F, Alonso, Perroni, Rispogliati, Bianchi – Allenatore Paolo De Rinaldis.

Marcatori: 1t: 0’51” Cancela (B), 3’38” Pozzato (B), 22’04” De Rinaldis F (S)

Espulsioni 2t: 1’47” Amato (2′) (B), 14’46” Garcia J (2′) (S)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) ed Edoardo D’Alessandro di Viareggio (LU)

