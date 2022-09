Carcarese, Luca Moretti esalta l’umiltà dei biancorossi: “Abbiamo saputo contenere e vincere un match complicato”

Dopo un punto in due partite, per la Carcarese era fondamentale fare punti contro il Borzoli, squadra partita con qualche difficoltà ma tra le più attrezzate della categoria. I biancorossi sono riusciti a fare bottino pieno facendosi bastare il rigore di Brovida siglato al ventunesimo.

La squadra dei mister Chiarlone e Genta ha sfoderato una prestazione di carattere, dimostrando di saper soffrire e di essere in grado di disputare una gara principalmente difensiva. Cosa a cui non era abituata lo scorso anno. Tra i protagonisti della vittoria, il difensore ex Cairese Luca Moretti.

