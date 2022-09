Cent’anni dallo Scoppio di Falconara: “Ricordare è importante, siamo un Paese che tende a dimenticare”

Cent’anni fa la tragica deflagrazione della polveriera di Falconara, che devastò la parte occidentale del Lericino, causando innumerevoli vittime e feriti e devastando il territorio. Questa mattina in Piazza Brusacà, a San Terenzo, la cerimonia per ricordare il secolo dal terribile evento. In apertura la messa celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, l’esibizione della banda della Marina militare e la toccante lettura, da parte di Roberto Alinghieri, di un articolo di Giannetto Bongiovanni sulla notte tra il 27 e il 28 settembre 1922, affidato anche a una targa realizzata per l’occasione. Quindi gli interventi dal palco, di fronte a una numerosa platea: oltre ai tanti cittadini, ecco autorità civili, militari e religiose, associazioni, scolaresche, parlamentari, l’ambasciatore Stefanini, ex sindaci lericini, assessori, consiglieri. “Oggi ricordiamo un momento tragico, ma anche una vicenda che mostra come si possa andare oltre la tragedia, costruendo qualcosa di nuovo; la vicenda di una comunità che nella sofferenza si è compattata e che, con orgoglio e fatica, insieme alle istituzioni ha ricostruito un paese, costituendo uno dei primissimi esempi di protezione civile”, ha osservato il sindaco Paoletti. “Ringrazio tutto il nostro sistema di protezione civile – Pubblica assistenza, Radio Marconi, Carabinieri in congedo, Polizia locale – e ringrazio anche tutti i politici che ci hanno aiutato per questo evento, il presidente Giovanni Toti, Manuela Gagliardi, la neo senatrice Raffaella Paita (entrambe presenti alla cerimonia, ndr). Una politica quindi trasversalmente vicina alle persone, non è vero che la politica non funziona. Della politica di parla sempre in modo superficiale, ma in Italia la buona politica c’è e funziona”, ha aggiunto.

