Da Antonio Bertani (Gruppo Partito Democratico)

La Giunta Messuti esclude, per l’ennesima volta, Associazioni e Giovani

Ieri si è svolto il primo Consiglio comunale dopo la pausa del mese di agosto. Erano nove i punti all’ordine del giorno.

“Sono intervenuto, chiedendo maggiori chiarimenti, sulla pratica riguardante una variazione al Bilancio 2022-2024. La variazione in questione riguardava ulteriori 100mila euro per l’incremento degli eventi durante il periodo delle festività natalizie.”

» leggi tutto su www.levantenews.it