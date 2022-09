Reparto Volo di Sarzana – Comando Base aeromobili impegnato in più attività di ricerca. Alle prime luci del 27 settembre il Comando è stato attivato per la ricerca del giovane turista tedesco disperso in mare, a Marina di Massa, dopo che si è tuffato dal pontile insieme a un connazionale. Nello specifico le ricerche, condotte con mezzi navali della Capitaneria e coordinate dalla S.O. del 2° MRSC – Livorno, hanno visto l’impego di un aeromobile AW139 GC del Comando sarzanese che ha effettuato quattro uscite, terminate con esito negativo nella mattinata odierna.

Sempre nella nottata di ieri dal Comando base aeromobili di Sarzana si è alzato nuovamente in volo un aeromobile AW139 GC per una ricerca di una persona presumibilmente dispesa in mare nelle acque antistanti Savona. L’attività di ricerca, con l’utilizzo di visori notturni, si è conclusa intorno alle ore 00.30 con esito negativo.

Quindi, nella giornata di oggi, mercoledì 28 settembre, a seguito di una segnalazione di un natante semiaffondato alla deriva a circa 4 miglia dall’abitato di Sanremo, la Direzione Marittima di Genova ha disposto l’intervento di un aeromobile AW139 GC per le ricerche, che si sono protratte per tutto l’arco della giornata con esito negativo.

L’articolo Comando base aeromobili Sarzana impegnato nelle ricerche del ragazzo tedesco disperso in mare proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com