Effettuata l’autopsia sul ragazzo di 19 anni morto alla Chiappa, si attendono i risultati degli esami

Solo i risultati degli esami tossicologici potranno fare luce sulla morte di Juadin Suarez Nunez, 19 anni morto sabato mattina in Via Genova. Un’autentica tragedia che ha stravolto il quartiere della Chiappa e una comunità intera. L’esame autoptico è stato condotto quest’oggi, 28 settembre, dall’anatomopatologa Susanna Gamba e non sarebbero state trovate tracce evidenti che possano spiegare come sia sopraggiunto l’arresto cardiocircolatorio e di conseguenza la morte del ragazzo.

Per la sua famiglia, tutta la comunità domenicana alla quale era molto legato e i quartieri dove era cresciuto il tempo si è fermato sabato mattina. Il giovane era rientrato da una serata con gli amici, dopo aver frequentato alcuni locali nel quartiere Umberto I. Stando alle testimonianze il giovane sarebbe stato male durante l’uscita, ma aveva dato segnali di ripresa. Quando la madre è entrata nella sua camera, lui era a letto ma non rispondeva ai richiami. Disperata, la donna ha chiamato i soccorsi e nonostante le manovre rianimatorie, durate più di un’ora non c’è stato nulla da fare. Il cuore di Juadin si era fermato. Nelle ore successive al tragico episodio decine di persone hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo, che lavorava in un’impresa edile della città per cingere la famiglia in un grande abbraccio in segno di solidarietà.

