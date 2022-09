Imperia, approvata la pratica ex SAIRO. Scajola: «É un’altra area degradata che riusciamo a sanare»

Imperia. Passa la pratica della variante dell’Ex Sairo approvata con 18 voti favorevoli. Dopo un lungo dibattitto in aula il sindaco Claudio Scajola sottolinea: «Noi dobbiamo correre su questa pratica e domani pubblicheremo la delibera che abbiamo fatto. É un’altra area degradata che riusciamo a sanare, Imperia è una città che ha accumulato ritardi enormi. Abbiamo sfruttato il PNRR ma non è che regala i soldi, sugli stanziamenti del PNRR abbiamo lavorato bene per vincere bandi. Quell’area degradata possiamo definirla un patto generazionale dove mettiamo insieme giovani, sportivoi, studenti e nonni. Anche approfittando della banda larga abbiamo inserito le tecnologie più moderne per i giovani. Per me l’importante è fare e realizzare al meglio nei tempi più celeri. Una zona che si affaccia nella zona più turistica della città, un’opera importante di cui andare orgogliosi. Bisogna cantierezzare prima di Natale e iniziare i lavori il prossimo anno».

Il progetto di riqualificazione dell’area Ex Sairo è stato inserito tra le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). Il progetto prevede alloggi destinati a edilizia sociale agevolata, spazi per le attività delle associazioni cittadine, una nuova palestra e un’ampia area verde con pista ciclabile.

