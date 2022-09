Imperia, volano gli stracci in consiglio comunale. Querelle Verda-Landolfi sull’esclusione dei bimbi disabili dalla mensa scolastica

Imperia. Inizia con la surroga della consigliera Maria Nella Ponte il consiglio comunale di Imperia che ha recentemente rassegnato le dimissioni ed è al suo posto subentrato Stefano Semeria.

Presentato in consiglio il servizio in house a SERIS della refezione scolastica. «Il piano finanziario approvato nel 2019 sottopone l’affidato in house a SERIS ad anni 7 con decorrenza dal 1 settembre 2022 refezione scolastica e di pulizia degli immobili Si deve iniziare lo studio di fattibilità per utilizzare un punto unico di cottura. Non è mai semplice andare a gestire quell’attività frammentaria del servizio scolastico» ha spiegato l’assessore Luca Volpe. «Seris da anni fornisce il servizio ai nostri ragazzi e dobbiamo fornire alcuni indicazioni fondamentali. Abbiamo lasciato a Seris la discussione delle tariffe, il controllo sulla morosità e le indicazioni per far fronte a questa problematica. E’ da modificare il servizio di qualità e in parte la delibera del 2019, in base al quale il servizio verrà attivato quando ci saranno 15 richieste per il servizio refettorio» ha concluso l’assessore.

