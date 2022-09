Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri di Santo Stefano

È stata inaugurata questa mattina la nuova caserma, sede della Stazione Carabinieri di Santo Stefano Magra, collocata in piazza Aldo Moro e Caduti di via Fani, e intitolata all’Appuntato Francesco Corradi, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”. Alla cerimonia, che ha visto schierati la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano, un plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale ed un picchetto d’onore, insieme ai Gonfaloni del comune e della Provincia di La Spezia, hanno preso parte il Sottosegretario alla Difesa Senatrice Stefania Pucciarelli; il Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Maurizio Ferla; il Comandante Provinciale dei Carabinieri della Spezia, Matteo Gabelloni e il sindaco Paola Sisti. Gli intervenuti hanno sottolineando l’importanza del presidio santostefanese per garantire alla comunità locale la vicinanza delle Istituzioni e la necessaria funzione di rassicurazione sociale. Poi è stata scoperta la targa dedicata a Corradi, dalla madrina Daniela Bottino, discendente dell’Appuntato caduto. Insieme al sindaco ha anche consegnato al Comandante della Stazione Maresciallo Capo Denis Donati, le bandiere italiana ed europea, benedette dal parroco di Santo Stefano di Magra Monsignor Paolo Cabano. Le fasi salienti dell’evento, sono state sottolineate dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia. I familiari, al termine della cerimonia, si sono voluti recare al cimitero per un momento privato in onore del congiunto.

