Noli. Domenica 25 settembre, partendo dalla suggestiva cornice del borgo marinaro di Noli e inerpicandosi per gli immediati sentieri e mulattiere dell’entroterra, si è tenuta la terza edizione del Trail delle Streghe. Manifestazione podistica di corsa in salita articolata su due distanze agonistiche (31 km, 16km) e una 9 km non competitiva.

In totale, tra concorrenti e sportivi ludici, oltre 200 gli iscritti all’evento.

