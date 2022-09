Palazzo civico e Montecitorio, la neo deputata Frijia mantiene le deleghe e l’incarico da vicesindaco

Nessun rimpasto o cambiamento all’orizzonte. L’elezione alla Camera di Maria Grazia Frijia non comporterà cambi di deleghe né alla nomina di un nuovo vicesindaco. La neodeputata, alla quale il sindaco Pierluigi Peracchini ha riaffidato meno di tre mesi deleghe come il Turismo, il Palio del Golfo, il Progetto di musealizzazione del sommergibile, continuerà infatti a occuparsi di questi e altri temi, e sarà la rappresentante istituzionale del primo cittadino in sua assenza.

Una decisione che ricalca a grandi linee quella presa nel 2018, al momento dell’elezione a deputata di Manuela Gagliardi, che però nel giro di un mese lasciò il ruolo da vicesindaco (e il relativo extra rispetto all’emolumento previsto per un assessore ordinario) a Genziana Giacomelli.

La recentissima nomina e le oggettive difficoltà nell’individuare un’altra figura in giunta alla quale affidare la fascia di vice, lasciano pensare che in questo caso tutto rimarrà invariato per un periodo più lungo.

Dopo Gagliardi, totiana di ferro, e Giacomelli, in area arancione ma nominata dal primo cittadino, nella scorsa consiliatura l’incarico è stato infatti ricoperto anche dalla leghista Giulia Giorgi. L’unico partito che mancava all’appello era proprio Fratelli d’Italia, forza politica cui appartiene Frijia. Difficile pensare che il testimone passi all’altra meloniana Daniela Carli, entrata in giunta un po’ a sorpresa visto che si trova alla prima esperienza politica, o a Patrizia Saccone, esponente di un Carroccio che dopo il risultato negativo del voto di domenica non può certo avanzare pretese. E se si considera che Peracchini ha inteso affidare il ruolo di vice solo a donne, in ossequio a una parità di genere che non è imposta per legge, le combinazioni possibili finiscono qua.

Per quel che riguarda le deleghe, dove ovviamente non sussistono confini di genere, a far cambiare le cose potrebbe subentrare in un secondo momento la difficoltà per Frijia di portare avanti in contemporanea l’impegno in parlamento e quello da assessore, per lo meno per i temi che le richiedono presenza e confronto continuo sul territorio. Ma per il momento il sindaco è intenzionato a confermare l’impianto di giunta attuale, valutando passo passo quello che accadrà nei prossimi mesi.

