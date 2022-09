Savona. Ieri mattina, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato un cittadino straniero, senza fissa dimora.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari di Savona, per i reati di rapina e lesioni aggravate.

