Trasporti, a Sanremo nuovi mezzi RT per disabili in servizio grazie al finanziamento della Regione

Sanremo. Quattro nuovi autobus di Riviera Trasporti predisposti per l’incarrozzamento di persone disabili sono già in servizio e altrettanti lo saranno nel mese di ottobre. Il tutto a Sanremo in virtù del finanziamento regionale del programma POR-FESR 2014-2020. Si tratta di mezzi classe I adibiti al servizio urbano con classe emissiva Euro 6 e lunghezza 7 metri, marca Iveco e modello Indcar, con predisposizione per il trasporto delle carrozzine.

«La misura di acquisto autobus prevede l’affiancamento di azioni complementari mirate alla dissuasione dell’uso dei mezzi inquinanti privati a favore dei mezzi collettivi e a basso impatto ambientale e inserite nei relativi strumenti di pianificazione comunali – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – l’obiettivo è che anche coloro che sono costretti all’uso della carrozzina siano incentivati, grazie ad un servizio efficiente, all’uso del mezzo pubblico».

Con il POR-FESR 2014-2020 è stato assegnato un contributo di 1.038.013,44 euro a favore di Rt, a fronte di un cofinanziamento aziendale di 259.503,00 euro, per l’acquisto di nuovi mezzi. Quale misura complementare di tale finanziamento il Comune di Sanremo sta attuando una serie di azioni integrative e migliorative del trasporto pubblico locale con l’installazione di un impianto semaforico “intelligente” che favorisce il transito dei mezzi pubblici.

