Vaccino Covid, in Liguria al via da oggi le prenotazioni della quarta dose per gli over 12

Liguria. Da oggi tutti gli over 12 in Liguria possono prenotarsi per ricevere la quarta dose di vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti a margine del congresso nazionale di medicina del lavoro inaugurato oggi pomeriggio ai Magazzini del Cotone. Si può prendere appuntamento online su prenotovaccino.regione.liguria.it e sui consueti canali. Le somministrazioni sono possibili in tutti i centri vaccinali già a partire da domani, giovedì 29 settembre.

A dare il via libera era stato il ministero della Salute con una circolare emanata cinque giorni fa. Tutte le persone con più di 12 anni possono ricevere il secondo booster (cioè la quarta dose) con vaccino bivalente aggiornato a Omicron a patto che siano trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima dose di richiamo o dalla guarigione dal Covid. In precedenza la quarta dose era riservata alle categorie prioritarie individuate dal ministero: over 60, ultrafragili, personale sanitario, ospiti delle Rsa e donne in gravidanza.

