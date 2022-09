Adesivi della Samp sui cartelli stradali, sorpreso dal sindaco dà in escandescenza: sanzionato

Borghetto Santo Spirito. In pieno giorno si fermano con il furgone in mezzo alla rotonda vicino al confine con Toirano per imbrattare la segnaletica stradale ma vengono sorpresi dal sindaco. Una storia che è stata interamente documentata dal nuovo impianto di videosorveglianza comunale che ha permesso anche la rapida identificazione degli autori.

Protagonisti un commerciante genovese di 61 anni, un suo collaboratore, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa e le due squadre di calcio del capoluogo: Genoa e Sampdoria. I fatti: “il commerciante genovese, sampdoriano sfegatato e spesso in zona per lavoro, durante uno dei suoi ultimi viaggi in cui era uscito al casello di Borghetto aveva notato che nella rotonda vicino alla Conad, su alcuni cartelli stradali erano comparsi adesivi degli odiati cugini rossoblù. La cosa lo ha infastidito al punto tale che il 20 settembre scorso, di ritorno da un viaggio di lavoro nell’estremo ponente, non ha resistito alla tentazione di uscire a Borghetto per porre rimedio, a suo modo, a quell’insopportabile oltraggio. Ma si sa che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”, ha raccontando il sindaco Giancarlo Canepa.

