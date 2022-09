Bestagno, nel giorno di San Michele inaugurato dai bambini il Museo parrocchiale

Pontedassio. Nel giorno delle celebrazioni di San Michele è stato inaugurato dai bambini del paese, il Museo parrocchiale di Bestagno, frazione di Pontedassio.

«Una grande giornata per la comunità di Bestagno- afferma il sindaco di Pontedassio Ilvo Calzia- che con questo nuovo allestimento del Museo dopo tanti anni riprende un po’ la sua tradizione , quello che erano le memorie sia religiose si dei cimeli storici del castello e anche opere dia arte sacra che quindi adesso vengono rimessi in esposizione per la comunità di Bestagno ma poi con il parroco ci accorderemo per portare anche gente da Pontedassio e quindi ci saranno visitatori del nostro comune».

