Bordighera, tutti gli investimenti del bilancio di previsione 2022/2023/2024

Bordighera. Oltre un milione di investimenti per urbanistica, igiene pubblica, viabilità, sport e in arrivo fondi PNRR: l’impegno dell’amministrazione comunele nella settima variazione al bilancio di previsione 2022/2023/2024, che sarà presentata il prossimo 5 ottobre in Commissione consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione.

Urbanistica e patrimonio immobiliare: Riqualificazione dei camminamenti del Paese Alto (€ 40.000), per proseguire nell’attività di valorizzazione del borgo intrapresa da alcuni anni con la collaborazione delle associazioni e degli operatori commerciali. Riqualificazione ed adeguamento dell’edificio di piazza del Popolo – ex ufficio tecnico (€ 50.000), che diventerà la sede del fondo Vian, preziosa raccolta di volumi donata alla Biblioteca Civica dalla moglie dello scomparso studioso Cesco Vian, noto ispanista, traduttore e docente universitario. Riqualificazione di piazza Bengasi (€ 90.000), con l’obiettivo di valorizzare il tratto di via Vittorio Emanuele che va dalla chiesa di Terrasanta in direzione Sanremo. Realizzazione dell’impianto di condizionamento dell’ex Chiesa Anglicana, in continuità con tutto quanto è già stato fatto per ottimizzarne la funzione di spazio espositivo e d’incontro. Incarico di aggiornamento del P.U.C.

Viabilità e sicurezza: Potenziamento del piano asfalti già avviato (ulteriori € 100.000). Allargamento di via Sapergo (€ 112.000).Progettazione della nuova rotatoria in Arziglia, con l’obiettivo di diminuire la velocità di transito dei veicoli. Potenziamento dell’illuminazione pubblica (€ 25.000). Acquisto di una torre faro per implementare la dotazione della Protezione Civile (€ 10.000)

Igiene pubblica: Realizzazione di due nuove isole di conferimento nella zona delle Due Strade e nei pressi del Garden Shop (€ 90.000), analoghe a quelle già create in altre aree del territorio comunale. Acquisto di nuovi cestini per la raccolta rifiuti(€ 45.000)

Sport: Realizzazione dell’area fitness presso i giardini Lowe, per consentire la pratica dell’attività a più fasce d’età, in modo gratuito – a breve inizieranno i lavori anche per analoga area attrezzata sul lungomare nei pressi del “Trocadero”

Cultura: Organizzazione di corsi d’inglese destinati ai cittadini. Creazione, all’interno dei giardini Winter, di uno spazio dedicato alle statue di Cammi, patrimonio artistico che merita cura e rilievo.

PNRR. La variazione di bilancio comprende la contabilizzazione di contributi da bandi PNRR cui il Comune ha partecipato: € 288.000 per l’area informatica con l’obbiettivo di attuare la migrazione di un numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati. Un incremento del 20% delle risorse già assegnate per l’adeguamento energetico del Palazzo del Parco, incremento che è stato riconosciuto dal Governo alla luce dei rincari dei costi deli materiali.

