Calcio, Finale. Con il Rivasamba si scopre la carta di Gabriele Brollo: “Qui per far vedere quanto valgo”

Finale Ligure. Dal pari casalingo con il Rivasamba, i giallorossiblù ne escono un po’ con l’amaro in bocca. L’inizio di stagione è tutt’altro che negativo, soprattutto per una formazione che non godeva dei favori del pronostico, ma senza alcune disattenzioni i punti sarebbero stati di più. Questo lo ha più volte rimarcato Flavio Ferraro, che però sottolinea quanto la squadra sia in crescita e stia iniziando a trovarsi sempre di più anche nella sofferenza (la vittoria contro il Rapallo ne è un esempio).

L’organico è relativamente giovane e alcuni profili sono alle prime esperienze in categoria. Tuttavia c’è già qualcuno che sta iniziando a farsi vedere.

» leggi tutto su www.ivg.it