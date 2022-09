Calcio/ La Virtus Entella con Lega Pro aderisce alla settimana Europea dello Sport

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

La Virtus Entella , assieme a tutte le squadre della Lega Pro, sostiene la Settimana Europea dello Sport, iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere psicofisico dei cittadini. Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di ente di coordinamento nazionale, e Sport e Salute Spa ne cura l’attuazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it