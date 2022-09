Cantiere ‘fantasma’ di via Cadighiara: con l’arrivo delle piogge i residenti rilanciano l’allarme dissesto

Genova. Gli scavi lasciati a metà, transenne divelte e ferri arrugginiti. Questo è il desolante spettacolo che ci si trova davanti quando si imbocca via Cadighiara, a Borgoratti, dove dal 2015 è presente un cantiere sorto per la realizzazione di alcuni box ma mai portato a compimento. E con l’arrivo delle piogge, i residenti del quartiere rilanciano l’allarme dissesto per un’area che ha sempre creato criticità e pericolo per la viabilità.

Il cantiere, che sorge su area privata, è di fatto in abbandono: dalle transenne sono scomparse le gerenze e lo striscione che pubblicizzava la vendita dei box è stato rimosso. Rimangono gli scavi, alcune fasce per metà distrutte e qualche palificazione. Il tutto in in parte ‘a raso’ con la via pubblica: una strada che ad ogni pioggia un po’ più consistente viene invasa da fango e detriti.

