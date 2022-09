Caro bollette, i commercianti di Vado scendono in piazza: “Senza aiuti le attività chiuderanno”

Vado Ligure. Il 3 ottobre alle 8 i commercianti di Vado Ligure scenderanno in piazza per protestare contro il caro bollette. Il punto di ritrovo sarà la piazza di fronte al palazzo del Comune. “Vogliamo far sentire la nostra voce, capiamo che l’amministrazione comunale abbia poco margine di intervento, ma è il nostro primo interlocutore istituzionale“, spiega la referente del gruppo.

“Il rischio concreto è che la città si trovi con le attività commerciali chiuse e diventi vuota. I negozi hanno anche un valore sociale”, sottolinea. La manifestazione “sarà apolitica, non è contro il governo. Non vogliamo che siamo strumentalizzata a fini politici”.

