Celle Ligure. La musica degli anni ‘70 e ‘80. Coinvolgimento, ballo, canto, divertimento e solidarietà. Un evento organizzato, per domenica, dai militi della Croce Rosa.

Stare insieme, stare bene e raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili. Un modo originale per chiedere aiuto.

» leggi tutto su www.ivg.it