Centro storico, cancellate le scritte della Seconda Guerra Mondiale dai portici di Sottoripa

Genova. “This street off limits to all allied troops“, ovvero “Questa strada è off limits per tutte le truppe alleate”. Questo era il messaggio che i comandi della polizia militare statunitense e inglese avevano fatto scrivere sui alcuni muri del centro storico di Genova per mettere al riparo i loro soldati dai ‘pericoli’ dei vicoli. Avvisi che erano rimasti visibili nonostante i quasi 80 anni trascorsi dai quei giorni, lasciandoci in eredità una traccia viva di una pagina fondamentale per la nostra storia.

Erano, appunto: in questi giorni le scritte sono state rimosse, cancellate. Uno scempio che non è passato inosservato da alcuni cittadini che, presi dallo sconforto, hanno segnalato l’episodio alla nostra redazione. E dalle verifiche sul posto la triste conferma: una mano ignota, e ignorante, li ha lavati via, con cura e efficacia, cancellando per sempre quella goccia di passato che arricchiva il nostro patrimonio cittadino.

