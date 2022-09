Coldiretti: “Necessario aumentare la superficie vitata”

In vista della prossima Conferenza Stato-Regione relativa alla bozza del DM sulle autorizzazione per i nuovi impianti e per i reimpianti viticoli, che presumiamo possa essere programmata già nel mese di ottobre 2022, Coldiretti Liguria ha esortato in via ufficiale il Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura di Regione Liguria, Alessandro Piana, a portare al suddetto incontro alcune richieste che, come associazione di categoria, ritiene possano essere di assoluta rilevanza per la nostra regione.

“La prima cosa su cui porre l’accento – spiegano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale – è la necessità di proporre l’istituzione di una quota minima di superficie da adibire ai nuovi impianti per ogni singola regione pari ad almeno 40 ettari, a prescindere dalla relativa superfice vitata regionale dell’anno precedente. Pur rispettando, dunque, i dettati normativi comunitari contenuti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede esclusivamente il vincolo del rilascio di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale, in questo modo si riuscirebbe a introdurre un sistema di perequazione nazionale con cui consentire alle regioni più piccole, come la nostra Liguria, di avere a disposizione maggiori ettari da poter assegnare per i nuovi impianti, consentendo, così, davvero lo sviluppo maggiore di un settore che è assolutamente trainante per la nostra economia. Come secondo punto in elenco, riteniamo si debba proporre e ottenere la possibilità di assegnazione alle regioni incapienti (vale a dire a quelle risultino avere richieste superiori all’assegnabile) delle quote di eventuali rinunciatari delle altre regioni, così che possano non andare perdute”.

