Consiglio regionale, Stefano Anzalone si dimette dal gruppo di Cambiamo: primo scossone dopo le elezioni

Liguria. L’annuncio arriva mentre è ancora in corso la riunione convocata da Toti coi componenti del suo gruppo: “Con rammarico comunico le mie dimissioni dal gruppo consiliare in Regione Liguria Cambiamo con Toti Presidente. Tale decisione scaturisce dopo lunghi mesi di profonda riflessione sull’ efficacia del progetto politico di creare un nuovo e ampio contenitore di idee e proposte rivolte all’area sociale e politica dei moderati”. Con queste parole affidate a un comunicato stampa in serata il consigliere regionale Stefano Anzalone è il primo (e per ora l’unico, ufficialmente) ad abbandonare la nave dopo la débacle elettorale di Noi Moderati alle ultime elezioni politiche.

“L’ultima delle mie preoccupazioni è che qualcuno possa lasciare la Lista Toti dopo i risultati elettorali. La libertà individuale fa parte di quei principi costituzionali che non vanno modificati”, aveva detto questa mattina il presidente ligure interpellato su una possibile fuga di consiglieri.

» leggi tutto su www.ivg.it