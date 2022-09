Favale: Madonna del Rosario tra storia, fede e tradizione

La festa della Madonna del Rosario di Favale chiude il ciclo delle festività in Fontanabuona ed ha due particolari caratteristiche; la giornata clou con processione e fuochi artificiali (esiste il Comitato sparata che lavora tutto l’anno per realizzarli) cade secondo tradizione al lunedì e richiama tutti i favalesi che per motivi di lavoro o studio vivono in altri luoghi della regione. Ed è una serata di abbracci, di ricordi, di riconoscersi “figli” di questo centro della Fontanabuona che ha esportato “cervelli” in mezzo mondo creando lavoro e ricchezza.

» leggi tutto su www.levantenews.it