Finale Ligure. Finalenduro dà il via alla decima edizione EWS con un percorso studiato per le e-mtb che segna un nuovo standard nel panorama delle competizioni mondiali ed una riscoperta del territorio degli altopiani bassi come meta di riding per la pedalata assistita.

Oggi, con le gare finali del circuito EWS-E (dedicate alla pedalata assistita), si è entrati nel vivo dell’evento 2022 targato Enduro World Series di Finale Ligure, giunto quest’anno alla decima edizione.

» leggi tutto su www.ivg.it