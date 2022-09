La chiesa pentecostale Missione Busalla diventa “b.Church” e apre una sede in via Roma

Genova. Missione Busalla, nome con cui era conosciuta dal 2010 la chiesa evangelica pentecostale attiva in Valle Scrivia fin dagli anni Ottanta, su impulso della nuova leadership ha scelto di presentarsi anche con un nome ed immagine rinnovati: nello scorso mese di maggio è stata così fondata ufficialmente b.Church che, domenica 2 ottobre alle 18, inaugurerà la propria sede di via Roma 2, completamente restaurata, estendendo l’invito a tutta la comunità.

“b.Church in inglese si legge “be church” che significa essere chiesa – spiega il pastore, Edorardo Taliento –. Ciò vuol dire che non ci accontentiamo di andare in chiesa, ma vogliamo, appunto, essere chiesa. Inoltre, “b” è anche l’iniziale di Busalla, il luogo in cui abbiamo scelto, ormai quarant’anni fa, di servire Dio. Quindi b.Church è la chiesa di Busalla e della Valle Scrivia, ed è aperta a tutti, senza distinzione di credo, etnia, genere e orientamento sessuale. Insieme al nuovo nome, abbiamo rinnovato anche il Consiglio di Chiesa, che ora è completamente gestito da persone della vallata».

