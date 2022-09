“La giunta ha negato la possibilità di realizzare un concerto per la Palmaria”

Portovenere ha perso un’occasione. La giunta di Portovenere ha fatto perdere ai suoi cittadini un’occasione. Il cantautore Spezzino Riccardo Borghetti, autore di numerosi successi e molto amato in città ed in provincia ha generosamente messo a disposizione la sua professionalità e donato il suo tempo per la difesa della Palmaria. Non tutti sanno che la Palmaria è, in questi ultimi anni, duramente sotto attacco speculativo. Questo attacco parte da Comune e Regione che hanno architettato un Masterplan invasivo e stravolgente che porterebbe i beni (proprietà del Comune, quindi dei cittadini) ad essere s-venduti o dati in concessione per 99 anni. Riccardo Borghetti, e con lui molti cittadini attivi e attenti alle questioni locali e il movimento (che si è costituito nel 2019 Palmaria SI Masterplan NO), hanno più volte esposto il loro parere contrario a questo scempio che vogliono imporre a quell’Isola meravigliosa e su quello che comporterebbe l’attuazione dello sciagurato progetto nato dall’idea ben espressa dall’affermazione del presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti: fare della Palmaria una ‘Capri ligure’.

L’intenzione era quella di organizzare una serata pubblica di musica (di Borghetti appunto) ‘Per la Palmaria’. La giunta di Portovenere, capitanata dal suo sindaco Matteo Cozzani (che lavora anche come capo di gabinetto di Toti in Regione) ha negato questa possibilità. La motivazione è stata: “l’Amministrazione ritiene di non interesse l’iniziativa in oggetto e ha deciso non rilasciare il patrocinio (N.B. gratuito) e di archiviare la richiesta.”

