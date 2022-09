Lavori in via Abba a Carcare, la minoranza: “Nessuna ‘sentenza favorevole’, dal Comune inutili trionfalismi”

Carcare. “Inutili trionfalismi”. Così il gruppo consiliare di opposizione “Impegno per Carcare”, composto da Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone, definisce le parole con cui il Comune di Carcare ha commentato l’esito del giudizio radicato da alcuni privati presso il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche di Roma contro le delibere di Giunta n. 166 del 31.12.2020 e n. 112 del 21.09.2020, inerenti l’aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture lungo le sponde del Fiume Bormida di Pallare in prossimità di Piazza Caravadossi.

Il tribunale, ha fatto sapere ieri il sindaco Christian De Vecchi, avrebbe definito il ricorso di Luigi e Marcello Irgher, che chiedevano di fermare i lavori nel tratto del fiume di via Abba, “improcedibile”. Una ricostruzione respinta dalla minoranza: “E’ totalmente errata, ed è il caso che si chiarisca una volta per tutte che alcun ricorso è stato ritirato dai privati o è stato dichiarato improcedibile dal Tribunale, alcuna sentenza o ‘giudizio favorevole’ è mai stata pronunciata in favore del Comune di Carcare. Questo perché il giudizio in questione non è giunto a conclusione, è stato abbandonato dalle parti, con conseguente sua estinzione, dopo che le stesse hanno raggiunto un accordo di transazione, con compensazione integrale delle spese di lite”.

