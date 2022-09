Pastorino: “In Liguria ancora bloccate le visite per il riconoscimento dell’invalidità civile”

Genova. In Liguria restano ancora bloccate le visite per il riconoscimento dell’invalidità civile a causa della carenza di medici specialisti in medicina legale: a denunciarlo è il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino. Una problematica affrontata e discussa anche in consiglio regionale nei mesi scorsi.

“Con un gesto di grande disponibilità come opposizione ci siamo dati disponibili ad una variazione della norma regionale – commenta Pastorino, vicepresidente della commissione Sanità – Avevamo firmato e votato un disegno di legge al fine di permettere la composizione delle commissioni provinciali per il riconoscimento dei requisiti di invalidità civile“.

