Ponte Morandi, in 500 “escono” dal processo: tutti i perché della maxi sforbiciata del tribunale

Liguria. Sono oltre 700 le parti civili che hanno provato a costituirsi nel processo penale per il crollo del ponte Morandi ma ieri il secondo collegio della prima sezione penale del tribunale di Genova ne ha rimandato a casa oltre 500. Sono enti informali, associazioni legalmente riconosciute, privati cittadini che abitavano nella zona rossa o in quella arancione, che in molti casi avevano già preso abbondanti indennizzi, aziende che hanno lamentato un calo di fatturato, persone che hanno visto il ponte crollare, altre che hanno subito le conseguenze sul traffico del crollo del ponte. Perfino tre agenti di polizia che hanno lamentato danni psichici per aver fatto il proprio lavoro.

E il Tribunale lo ha fatto con un provvedimento motivato lungo 82 pagine e che non è appellabile. Se in tanti in queste ore si stanno lamentando per l’esclusione (resta comunque garantita a tutti la possibilità di fare una causa civile), è evidente che il taglio è fondamentale per consentire di arrivare alla fine del processo prima della prescrizione di alcuni reati tutt’altro che secondari, a partire dagli omicidi colposi.

