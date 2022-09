Savona. Durante il consiglio comunale la minoranza ha attaccato la giunta sui tempi dei lavori per la pulizia del torrente Letimbro e dei rii.

Il consigliere comunale Maurizio Scaramuzza ha chiesto come procedono i lavori di pulizia dei torrenti e punge la giunta sul “ritardo”: “L’ideale sarebbe stato intervenire a fine agosto come faceva la scorsa amministrazione”. Sui tempi fa eco l’ex assessore e consigliere Pietro Santi: “Arrivare a fine settembre in questa situazione è molto pericoloso”.

