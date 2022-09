Santo Stefano, 12.5 milioni per la bonifica della ex Sicam

Una veduta di Santo Stefano Magra

Via libera del Governo, su richiesta di Regione Liguria, al finanziamento di 12,5 milioni di euro attraverso i fondi del Pnrr per l’intervento di bonifica della ex Sicam, comune di Santo Stefano Magra. Gli interventi saranno attuati dal Comune santostefanese di concerto e in stretta collaborazione con la Regione Liguria e dovranno concludersi nel primo trimestre del 2026. “Siamo intervenuti su una delle principali criticità ambientali del territorio, arrivando a risultati concreti e ottenendo una cifra storica per la Val di Magra – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone -. Il via libera del Governo con il decreto del Ministero dell’Ambiente premia il grande lavoro fatto in questi anni da Regione Liguria e non solo perché dimostra ancora una volta la grande attenzione ai temi ambientali da parte di questa Giunta ma perché si tratta di un recupero di un’area atteso da molti anni, con la bonifica di una discarica fino ad oggi considerata ad alto rischio. Oltre si restituisce vivibilità ad una zona che sarà finalmente destinata ad un utilizzo congruo ”.

