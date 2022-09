Savona Calcio, Cittadino: “Ipotesi di ritirare la squadra se non si sblocca la questione Bacigalupo”

Il direttore generale del Savona e rappresentante della cordata Massimo Cittadino fa chiarezza sul futuro prossimo della squadra biancoblù: “Se non si sbloccherà la questione dello stadio saremo costretti a ritirare la squadra prima della fine del campionato di Prima Categoria”. La situazione attuale, infatti, è di stallo: il Savona non ha partecipato al bando del Comune, andato deserto per la seconda volta, e l’amministrazione non intende percorrere la strada dell’affidamento diretto. Remota, l’ipotesi che lo stadio venga messo in vendita, seppur caldeggiata dal club.

“Lo dico per rispetto e trasparenza nei confronti della tifoseria e della gente – prosegue Cittadino – Come ripetuto, siamo venuti per un progetto in cui lo stadio è una parte fondamentale. Che senso avrebbe, avuto, altrimenti, venire da Roma per una squadra in Prima Categoria? Inoltre, i giocatori e lo staff tecnico sono encomiabili e ci stanno mettendo grande impegno ma non possiamo chiedere loro di mettere a repentaglio la salute giocando partite senza la possibilità di allenarsi in maniera adeguata”.

