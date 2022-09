Savona tra le città più vivibili d’Italia: è il secondo capoluogo con il miglior clima

Savona. La Liguria tra le regioni italiane dove lo scorso anno è stato più piacevole trascorrere le giornate. Ed in particolare nel savonese. Il capoluogo infatti, secondo la classifica redatta dagli esperti de iLMeteo.it e pubblicata dal Corriere della Sera, risulta la seconda città in Italia con il miglior clima. Prima solo Imperia.

Per quanto riguarda, invece, il resto della regione: 13° posto per Genova e 16° per La Spezia. Tutti i capoluoghi liguri, quindi, si trovano all’interno della top20.

