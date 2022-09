Stipendi dimezzati per i docenti a contratto del Polo Marconi, urge una soluzione. Centi porta l’argomento in Regione

Duemila euro lordi per 40 ore di lezioni universitarie frontali e un anno e mezzo di disponibilità, fatto di preparazione del materiale per l’insegnamento, sessioni d’esame, accompagnamento degli studenti in tesi e discussione delle stesse, consigli di corso di laurea, revisioni dei progetti degli studenti e tanti spostamenti, dovuti anche all’impossibilità di usufruire di un vero ufficio. E’ quello che accade ai docenti a contratto che terranno un corso semestrale presso il Polo Marconi della Spezia per l’anno accademico in procinto di iniziare. Sino al precedente la paga era di 4mila euro (sempre lordi), a conti fatti poco più di quanto necessario per coprire le spese. Con il budget a disposizione quest’anno l’Università di Genova ha però deciso di dimezzare la somma. E ci sono già casi di potenziali docenti che hanno scelto di rinunciare all’insegnamento in riva al Golfo.

Nelle ultime ore è esploso in tutta la sua gravità un problema che strisciava già nei mesi estivi, ma che con l’appropinquarsi dell’avvio delle lezioni al Falcomatà è esploso in tutta la sua gravità. Non solo per le tasche di chi è chiamato a formare gli oltre mille iscritti di quella che è considerata un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, ma anche per la città e il suo tessuto economico, intrinsecamente legato allo sviluppo del comparto nautico che ha nello Spezzino uno dei distretti più importanti d’Italia.

Una situazione problematica, dovuta anche all’aumento dei costi di gestione della nuova struttura rispetto a quelli della sede di Via dei Colli. Una spesa che è in testa a Promostudi, la fondazione a partecipazione pubblica e privata che vede gli enti locali e le istituzioni impegnati da ormai 30 anni nel sostegno ai corsi. Tra i soci c’è l’Università di Genova che da quest’anno si accolla invece l’intera spesa dei compensi per i docenti. E nonostante gli sforzi economici di tutti i componenti della fondazione (Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Camera di commercio Riviere di Liguria, Confindustria, Autorità di sistema portuale, Università e Sanlorenzo) siano rimasti invariati rispetto al 2021 oggi la coperta è diventata improvvisamente corta. Ed è indispensabile trovare una soluzione. Per gli studenti, per il lavoro e per gli anni di impegno che i soci hanno messo in campo per far nascere, crescere e proteggere una realtà per la quale peraltro Regione Liguria ha investito oltre 10 milioni di euro nella ristrutturazione e nell’allestimento dell’attuale sede di Viale Fieschi.

Il tema è stato immediatamente colto in tutta la sua complessità dal consigliere regionale e comunale di Lista Sansa/Leali a Spezia Roberto Centi, che da ex professore non poteva rimanere insensibile alla questione e ha depositato un’interrogazione in Consiglio regionale.

“L’offerta formativa del Polo universitario spezzino lo rende un’ eccellenza della tradizione e delle professioni nautiche a livello nazionale, risultano iscritti ai corsi di laurea oltre mille studenti e le sue ricadute scientifiche rafforzano l’economia locale; bisogna quindi tutelarlo e difenderlo da ogni ipotesi di ridimensionamento”, dichiara Centi.

“Recentemente – scrive il consigliere nel documento – si è appreso dalla stampa che il Polo universitario rischia un ridimensionamento in quanto il budget destinato dall’Università è rimasto sostanzialmente invariato; i docenti a contratto hanno subito il dimezzamento degli emolumenti orari, peraltro comprensivi di altri e numerosi oneri formativi e organizzativi; alcuni docenti hanno, pertanto, rinunciato all’insegnamento, rischiando di innescare una crisi nell’offerta di corsi rinomati in tutta Italia per l’assoluta specificità dell’offerta formativa.” Centi continua e conclude: “Al contrario, la quasi totalità dei docenti ha garantito ugualmente il suo impegno per senso di responsabilità e attaccamento a un polo che ha contribuito a fare crescere ormai da due decenni, sebbene molti di loro provengano da zone lontane dalla sede di servizio. Tutto il territorio spezzino, a partire dalle sue istituzioni, deve difendere il Polo universitario chiedendo finanziamenti al di là di quelli impiegati per la nuova sede di Falcomatà. Ridimensionare l’eccellenza del Polo universitario spezzino avrebbe effetti assolutamente negativi sia nei confronti dei numerosissimi studenti frequentanti che nei riguardi di tutto il territorio, che si connota ormai a tutti gli effetti come un polo mediterraneo della nautica”.

