Tari, possibili detassazioni per immobili inagibili o a uso agricoltura, pesca e allevamento

In riferimento all’emissione degli avvisi di accertamento TARI – Tassa sui Rifiuti condotta da Spezia Risorse su tutti gli immobili presenti al Catasto fabbricati del comune di Monterosso, per i quali non risultava da parte dei possessori una specifica dichiarazione sulle modalità di conduzione degli immobili, il Comune di Monterosso informa che:

A) Per gli immobili di categoria C2 e C6 condotti in modo esclusivo per l’attività agricola, per la pesca e per l’allevamento di animali (utilizzo questo non verificabile in alcun modo dalla visura catastale a disposizione degli uffici), quali ad esempio depositi attrezzi o stalle, ubicati fuori dai centri abitati, sarà possibile presentare una istanza nella quale si dichiara che l’immobile oggetto della richiesta di pagamento TARI è dedicato esclusivamente all’attività di produzione dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, sia in caso di conduzione in qualità di imprenditore agricolo (di cui all’art. 2135 codice civile) sia in caso di conduzione non professionale ma che comporta comunque una esclusiva produzione di rifiuti derivanti dalla produzione agricola, della pesca o dell’allevamento. Le istanze, presentate sotto forma di Atto Notorio, con allegata documentazione fotografica e planimetrica, verranno prese in carico dagli uffici di Spezia Risorse, che effettueranno le verifiche sulle caratteristiche degli immobili e sulla loro conduzione, valutando la possibilità di detassare, in tutto o in parte, le superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (i rifiuti agricoli, della pesca e dell’allevamento degli animali sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Comunale TARI).

B) Per gli immobili di fatto diroccati o inagibili, ovvero quelli per i quali non è stata ancora rilasciata la certificazione di inagibilità da parte del Comune di Monterosso, è possibile presentare una istanza nella quale si dichiarano le condizioni dell’immobile allegando documentazione fotografica e planimetrica a supporto della attestazione dello stato dei luoghi.

Le istanze, presentate sotto forma di Atto Notorio, verranno prese in carico dagli uffici di Spezia Risorse, che le inoltrerà all’ufficio Tecnico del Comune per le verifiche di competenza, e valuterà nel contempo la possibilità di detassare fin da subito le superfici inidonee a produrre rifiuti urbani.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com